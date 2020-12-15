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16 декабря Михаил Желудов проведет прямую телефонную линию

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16 декабря Михаил Желудов проведет прямую телефонную линию

Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович  проведет «прямую телефонную линию» 16 декабря с 10.00 до 12.00 по тел. 68-00-01.

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