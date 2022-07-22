16 человек, контактировавших с больными бешенством животными, зарегистрировано в Могилевской области в I полугодии

За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 323 человека, контактировавших с безнадзорными собаками, в том числе 15 человек от больных бешенством животных; и 73 человека вследствие контакта с безнадзорными кошками, в том числе 1 человек - от больного бешенством котенка.

- В Могилевской области сохраняются эпизоотологические и эпидемиологические риски осложнения ситуации по бешенству среди безнадзорных собак и кошек. На актуальность проблемы указывают факты ежегодной обращаемости населения за антирабической медицинской помощью вследствие контакта с безнадзорными животными, в том числе больными бешенством, - отметила врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Морозова.

За 6 месяцев текущего года в видовой структуре животных, заболевших бешенством на территории Могилевской области, наибольшая доля приходится на диких животных – 70,8% (лисицы -49,1%, енотовидная собака- 14,5%, волк 3,6%), на долю сельскохозяйственных – 14,5% (в том числе.ч.крупный рогатый скот-12,7%). На долю домашних (собаки и кошки) приходится 12,8%, безнадзорных животных – 1,9%. Основным источником инфекции для человека являются собаки и кошки, в первую очередь – безнадзорные, а из диких животных – лисы, енотовидные собаки, еноты. Возможно заражение человека и от других животных – коров, овец, коз, свиней, лошадей, крыс, ежей, летучих мышей и др.

- Среди причин обращений в организации здравоохранения Могилевской области за антирабической помощью вследствие контакта с животными, не исключающими бешенство, в I полугодии 2022 года: контакт с домашними животными (собаками, кошками) – 64,5%, с безнадзорными животными (собаками, кошками) – 31,7%, с дикими животными – 3,1%,с сельскохозяйственными животными – 0,7%, - продолжает Наталья Морозова..

Передача инфекции может произойти в случае непосредственного контакта слюны инфицированного животного со слизистыми оболочками, ранами, царапинами на коже человека. Поэтому для человека опасны не только укусы, а также царапины, нанесенные больным или подозрительным на бешенство животным, ослюнение поврежденных кожных покровов (даже незначительно поврежденных кожных покровов) и слизистых оболочек.

Специфического лечения при развитии клинических симптомов заболевания нет. Но своевременное назначение и введение антирабической вакцины и антирабического иммуноглобулина предотвращает развитие болезни. Курс профилактических прививок вакциной СПЕДА, состоит из 5 инъекций на 0,3,7,14,28 дни. В случае, если по результатам 10-дневного наблюдения домашнее животное здорово — курс прививок сокращается до трех (0, 3, 7 дни после укуса).

- Прививка является единственным лечебно-профилактическим средством против бешенства. Следует помнить: чем раньше начат курс вакцинации, тем вероятнее благополучный исход. Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его – это может привести к трагическим последствиям, - напоминает Наталья Морозова.

Нужно помнить, что не все бешеные животные агрессивны. У разных видов могут наблюдаться различные клинические признаки бешенства. У домашних - чаще всего наблюдается буйная форма бешенства — они становятся агрессивными к людям и другим животным, стремятся убежать из дома и погибают. Больные бешенством дикие животные обычно покидают свои угодья и начинают бесцельно бродить. Теряют инстинкт самосохранения, наблюдается полная потеря чувства страха животного перед человеком. Именно изменения поведения животного являются одним из основных признаков бешенства.

- При желании спасти безнадзорное животное необходимо доставить его к ветеринарному врачу для осмотра и профилактической вакцинации, содержать изолировано, ограничить круг общения, при уходе за ним применять средства защиты рук в течение не менее 30 дней, - резюмировала специалист.