150 коз зааненской и альпийской пород поселились на первой государственной козьей ферме Могилевщины
0 0
В следующем году госплемпредприятие планирует увеличить количество стада до полутысячи.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
150 коз зааненской и альпийской пород поселились на первой государственной козьей ферме Могилевщины
-
С 1 октября начнет работать добровольная накопительная пенсия. На какую прибавку можно рассчитывать?
-
Минский мотовелозавод планирует увеличить локализацию до 80-90%
-
СМИ: Россия может поддержать Беларусь тем, что увеличит импорт топлива
-
Закладку сельхозпродукции в стабфонд Могилевской области планируют увеличить
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости