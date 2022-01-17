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Культура

15 января состоялась премьера сказки «Петрушка-иностранец»!

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15 января состоялась премьера сказки «Петрушка-иностранец»!

Премьера музыкальной сказки «Петрушка-иностранец» прошла 15 января в Бобруйске. Спектакль по пьесе Самуила Маршака показали на сцене областного театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича.

 

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