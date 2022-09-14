15 сентября в Бобруйске состоится форум «Становление молодой семьи на основе преемственности традиций»

Он пройдет с 10.00 до 16.00 в Доме православной культуры Георгиевского храма Бобруйска. Все это время будет действовать выставка детского рисунка «Семья глазами детей». В программе также запланированы презентации молодых семей, мастер-классы для семей «Рисуем углем», «Вытинанка», «Творческая поделка» и пленарное заседание.

На форуме выступят Епископ Бобруйский и Быховский Серафим, настоятель Георгиевского храма Бобруйска протоиерей Геннадий Вейго, заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик с темой: «О государственной поддержке семей в Рес­публике Беларусь». Участниками мероприятий станут также настоятельница женского монастыря Святых Жен-­Мироносиц игумения Параскева с темой: «Монастырь и семья», методист Духовно-­просветительского центра святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова прихода Георгиевского храма Ольга Шевчик с темой: «Секреты христианского воспитания».

Председатель Международной общественной организации «Союз православных женщин» Нина Жукова и председатель Регионального отделения той же организации, член правления благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Наталья Дмитриевская расскажут о законотворческих инициативах по проблемам семьи, материнства и детства и о роли Родительской палаты в работе с многодетными семьями. Настоятель прихода храма святого благоверного князя Александра Невского города Минска, благочинный 3-го городского округа, протоиерей Николай (Коржич), кандидат богословия и настоятель храма святых мучеников благоверных князей Бориса и Глеба города Гродно протоиерей Александр Болонников выступят с темой: «Церковь и семья». Многодетная семья Оксана и Игорь Луцкины поделятся секретами дружной семьи.

После состоится награждение победителей конкурса детского рисунка «Семья глазами детей» и молодых ­семей-участников форума.

В рамках форума в городской поликлинике №3 выступят ее главный врач Наталия Кизимова по теме: «Молодая семья: ответы на вызовы новой реальности»; первый секретарь Ленинской районной организации ОО «БРСМ» Александра Зорина по теме: «Молодежь и семья в современной Беларуси»; председатель Гомельской епархиальной комиссии по канонизации, настоятель храма священномученника Алексия, пресвитера Лельчицкого, протоиерей Александр Лопушанский по теме: «Сохранение традиционной семьи»; и.о. заместителя главного врача городской поликлиники №3 Татьяна Тимошенко по теме: «Из опыта семейного оздоровления». Психолог городской поликлиники №3 Мария Палицина проведет семейное тестирование с анализом и рекомендациями.

В СШ №30 выступят директор учреждения образования Наталья Жаворонок по теме: «Семейные традиции как средство формирования духовно-нравственных ценностей»; профессор Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского, член Совета МОО «Союз православных женщин» Ирина Бурлакова по теме: «Новая национальная доктрина образования Российской Федерации»; иеромонах Андрей (Василюк), клирик прихода храма святителя Кирилла Туровского в Минске, секретарь Ученого совета Минской духовной академии, кандидат богословия по теме: «Библейские семейные ценности в жизни христианских святых»; директор средней школы №17 Бобруйска Вероника Евдокимова по теме: «Нравственные основы семьи»; психолог средней школы №30 Бобруйска Елена Царик по теме: «Роль семьи в воспитании детей».

«Семья. Женский взгляд от преподобной Евфросинии Полоцкой до современности» пройдет в храме Евфросинии Полоцкой.

Среди выступающих иерей Никита Баскаков, организатор прихода храма преподобной Евфросинии Полоцкой в Бобруйске, врач, старший преподаватель БГУ, главный редактор православного журнала «Родник» (Минск) Илья Жлобович по теме: «Семья – духовная опора человека. Роль женщины в семье»; религио­вед Светлана Колядчик по теме: «Преподобная Евфросиния Полоцкая – дочь своего времени и святая невеста Христова»; специалист отдела религиозного образования и катехизации Бобруйской епархии Елена Баскакова по теме: «Интерактивный диалог с аудиторией».