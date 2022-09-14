15 сентября в Бобруйске пройдет единый день информирования

В трудовых коллективах Бобруйска пройдет Единый день информирования. Главная тема: «История белорусской государственности – основа гражданско-патриотического воспитания населения».

Сегодня невозможно представить современную политическую карту мира без Беларуси. Наша страна – родной дом для почти 9,5 млн граждан, фундамент которого создавался многими поколениями белорусов. Нас всегда связывало стремление быть хозяевами на своей земле, жить своим умом, не подчиняясь указке извне. Характеризуя ситуацию на международной арене, Президент Беларуси А.Г. Лукашенко во время открытого урока «Историческая память – дорога в будущее» 1 сентября заявил: «Чтобы сохранить себя, свою землю, мы должны помнить и свои, и чужие уроки истории… Которые учат главному: под внешним управлением суверенитета нет. Управлять должны сами. А без суверенитета нет дома, нет семьи, нет будущего».

Отметим, что историческими формами белорусской государственности являются: Полоцкая земля, Туровское княжество, Киевская Русь, Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское, Российская империя. Это исторические формы государственности принадлежат не только белорусскому, но и другим народам. Социалистическая Советская Республика Белоруссии, Социалистическая Советская Республика Литвы и Белоруссии, Белорусская Советская Социалистическая Республика, Республика Беларусь относятся к национальным формам белорусской государственности. История белорусской государственности убедительно свидетельствует: суверенитет белорусов буквально выстрадан, завоеван ценой жизней миллионов людей. Испытывая во все периоды своего существования сильнейшее внешнее влияние, наш народ сумел сохранить свою уникальную идентичность и построить собственное государство.

Еще одна тема: «Ключевые достижения Респуб­лики Беларусь на современном этапе: цифры и факты». За последние годы в стране достигнуто немало значительных успехов в различных сферах. Они стали результатом взвешенных и точных управленческих решений, принимаемых государством, а также общего труда и инициативы людей. Ведь только своими силами и стараниями, мастерством и талантами, искренним стремлением работать на благо нашей Родины мы сможем умножать благосостояние страны.