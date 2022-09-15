15 сентября отмечается День здоровья школьников

Профилактика нарушений зрения. Уже давно неоспоримым стал факт, что школьные нагрузки, которых с годами не становится меньше, оставляют отпечаток на здоровье учащихся. Анализируя состояние здоровья первоклассников и тех, кто оканчивает школу, специалисты отмечают печальные факты: ежегодно у многих детей регистрируются нарушения зрения, различные степени сколиоза, заболевания желудка, нервной и сердечно-­сосудистой систем и многие другие.

На что же следует обратить внимание, чтобы сохранить здоровье детям? Во многом состояние здоровья ребенка, его физическое развитие, работоспособность и успеваемость в школе зависят от того, насколько правильно организован режим дня. Большую часть суток школьники находятся в семье. Поэтому родители должны знать гигиенические требования к режиму дня школьника и, руководствуясь ими, помочь детям в правильной организации дневного распорядка, который предусматривает:

– правильное чередование труда и отдыха;

– регулярные приемы пищи;

– сон определенной продолжительности с точным временем подъема и отхода ко сну;

– определенное время для утренней гимнастики и гигиенических процедур;

– определенное время для приготовления домашних заданий;

– определенную продолжительность отдыха с максимальным пребыванием на открытом воздухе.

Профилактика

Начинать профилактику снижения зрительных функций у детей надо с самого рождения. Особого внимания специалистов заслуживает значительно возросшее за последние десятилетия число лиц, страдающих нарушениями зрения: около миллиарда жителей нашей планеты носят очки, каждый четвертый в развитых странах близорукий. Дефицит движений, нерациональное питание с недостаточным содержанием витаминов и минералов, чрезмерные информационные и зрительные нагрузки приводят к серьезным нарушениям обменных процессов и развитию заболеваний, в том числе органов зрения. Возраст поступления ребенка в школу совпадает с периодом функциональной неустойчивости органа зрения. Более того, уже 4-5% детей имеют проблемы со зрением и носят очки до начала периода обу­чения. В то же время учебный процесс связан со значительным возрастанием нагрузки на глаза: ее объем у младших школьников в среднем составляет 5-7 часов в день (30-42 часа в неделю), у школьников среднего и старшего возраста — 8-10 часов в день (48-60 часов в неделю). Если ребенок к тому же редко бывает на свежем воздухе, малоподвижен, ослаблен частыми заболеваниями, он входит в группу повышенного риска развития зрительных расстройств.

Наиболее часто в школьном возрасте встречаются такие формы нарушений зрения, как спазм аккомодации, близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Для профилактики возникновения и прогрессирования заболеваний у детей школьного возраста особое значение имеет соблюдение элементарных гигиенических правил: рациональное построение учебного дня в школе, организация занятий и отдыха во внешкольное время, правильное питание, включающее достаточное количество витаминов. Крайне важно обеспечить хорошую освещенность. Наиболее благоприятной для зрительной работы является естественная освещенность в пределах от 800 до 1200 лк. Если используется искусственное освещение, оно должно быть равномерным, не создавать на рабочих поверхностях резкие тени и блики. Настольную лампу на рабочем столе ребенка надо располагать слева – для правшей, справа – для левшей. Лампочка обязательно должна быть прикрыта абажуром светлых неярких оттенков, чтобы прямые лучи света не попадали в глаза. Оптимальная мощность лампы составляет 60-80 Ватт. Чтобы не создавался резкий переход при переводе взгляда с освещенной тетради или книги к темноте комнаты, помимо местного освещения, необходимо включать и общее в комнате. Резкий контраст быстро утомляет: появляется чувство напряжения и рези в глазах. При длительной зрительной работе в условиях постоянного контраста освещенности развивается стойкий спазм аккомодационной мышцы, приводящий в дальнейшем к формированию близорукости.

Многие дети часами просиживают за монитором, целиком поглощенные компьютерными играми. Особенно вредны всевозможные «стрелялки» – игры с частыми сменами кадров, мелькающими световыми и цветовыми эффектами. Вместе с тем оптимальное время непрерывной работы за компьютером не должно превышать 25-30 минут для старшеклассников и 10 – для младших школьников. После этого обязателен 10-минутный перерыв на разминку и гимнастику для глаз.

Для профилактики нарушений зрения при работе за компьютером рекомендуется использовать специальные очки с антибликовым покрытием, которые делают изображение более четким, без отблесков и подавляют вредную часть синего спектра света монитора.

Чтобы сохранить острое зрение в течение всей жизни, необходимо соблюдать ряд несложных правил: обеспечить здоровый и достаточный по времени сон, правильно питаться. В рационе близоруких детей должны быть:

– морковь – богатый источник бета-­каротина;

– черника – свежая и сухая – повышает остроту зрения, снимает усталость глаз и улучшает сумеречное зрение. Ее целебные свойства объясняются наличием биофлавоноидов, способствующих питанию сетчатки глаза;

– красный сладкий перец и шпинат – источники лютеина, который, подобно солнечным очкам, защищает сетчатку. Надо только помнить, что при тепловой обработке лютеин разрушается, поэтому эти продукты нужно есть в сыром виде;

– кукуруза, апельсины, манго и персики богаты зеаксантином, который, как и лютеин, защищает сетчатку и предотвращает помутнение хрусталика;

– рыба содержит много таурина, ненасыщенных жирных кислот и витамина Е, предупреждающих излишнюю сухость глаз;

– шиповник – признанное профилактическое средство при дистрофии сетчатки;

– цитрусовые: витамин С необходим для защиты глаз от инфекций, а также для предотвращения возрастных заболеваний.

Комплекс упражнений для младших школьников

Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до пяти. Повторить 4-5 раз. Крепко зажмурить глаза, считая до трех, открыть их и посмотреть вдаль, считая до пяти. Повторить 4-5 раз. 3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторить 4-5 раз. Смотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4, потом перевести взгляд вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. Исходное положение – сидя, руки вперед. Посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх, следить глазами за руками, не поднимая головы, затем руки опустить. Повторить 4-5 раз.

Комплекс упражнений для учащихся 5-11-х классов

Сидя, откинувшись на спинку стула. Глубокий вдох. Наклонившись вперед, к крышке стола, – выдох. Повторить 5-6 раз. Сидя, откинувшись на спинку стула. Прикрыть веки, крепко зажмурить глаза, затем открыть. Повторить 5-6 раз. Сидя, руки на поясе. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть правой руки. Вернуться в исходное положение. Затем проделать то же самое влево. Повторить 5-6 раз. Сидя. Делать круговые движения глазами сначала вправо, затем влево. Повторить 5-6 раз. Сидя, руки вперед. Посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх. Вдох. Следить за руками, не поднимая головы. Руки опустить. Выдох. Повторить 4-5 раз. Сидя. Смотреть прямо перед собой на классную доску 2-3 секунды, затем перевести взгляд на кончик носа на 3-5 секунд. Повторить 6-8 раз. Сидя, закрыв глаза. В течение 30 секунд массировать веки кончиками указательных пальцев.

подготовила Людмила Любимцева