15 ноября в театре состоится вечер памяти Владимира Высоцкого

Высоцкий – кто он? Высоцкий – поэт с гитарой, чьи песни и стихи помогают нам жить. Высоцкий – актер, чей Гамлет потряс тысячи зрителей. Высоцкий – летописец нашей эры.

В этом году ровно 40 лет, как ушел из жизни Владимир Семенович Высоцкий.

Легенда авторской музыки, актер театра и кино, Владимир Высоцкий был кумиром миллионов. Песни в его исполнении звучат в десятке фильмов — «Короткие встречи», «Вершина», «Я родом из детства» и т.д.

15 ноября в 18:00 состоится вечер памяти Владимира Высоцкого.

Каждый желающий в этот вечер сможет со сцены поделиться литературными или музыкальными произведениями.

Просьба не опаздывать и соблюдать масочный режим!