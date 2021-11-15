15 ноября – срок уплаты налога на недвижимость и платежей за землю

Инспекция МНС по городу Бобруйску напоминает физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), которые заблаговременно не уплатили предъявленные им налог на недвижимость, земельный налог и арендную плату за земельные участки, о необходимости их своевременной уплаты.

Срок уплаты данных платежей за 2021 год истекает 15 ноября 2021 года.

Налог на недвижимость и земельный налог плательщиками - физическими лицами уплачиваются на основании извещения налогового органа, которое вручается ежегодно до 1 сентября одним из следующих способов:

письмом по почте;

через личный кабинет плательщика на сайте МНС (nalog.gov.by ).

Физическим лицам, имеющим личный кабинет плательщика, извещения направляются только через личный кабинет плательщика без их направления на бумажном носителе.

Уплату имущественных платежей можно осуществить одним из нижеперечисленных способов:

посредством интернет-банкинга, в том числе в личном кабинете плательщика;

через инфо-киоск;

в любом отделении банка или на почте.

Уплата налогов в установленный срок позволит избежать применения административной ответственности в виде штрафа и начисления пеней.

Телефоны для справок: 59-76-22, 59-76-24, 59-76-95.

БОБРУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ