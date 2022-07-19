15 новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в июне в Могилевской области

По состоянию на начало июля в Беларуси зарегистрировано 857 случаев ВИЧ-инфекции (+130 за июнь). Показатель заболеваемости превысил аналогичный прошлогодний уровень на 13,6% и составил 9,3 случая на 100 тысяч населения (2021 год – 8,2 случая на 100 тыс.).

В Могилевской области в отчетном периоде зарегистрировано 86 новых случаев, в том числе 15 – в июне. Максимальное количество вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции ( с января по июнь) по-прежнему регистрируется в Минске и Гомельской области – 279 и 195 соответственно.

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако, основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, – люди старше 30 лет (почти 90% из числа зарегистрированных в январе-июне 2022 года). В общей структуре зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции более 60% приходится на мужчин.

mogilevnews.by