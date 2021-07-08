15 июля в Бобруйск с гастролями приезжает УК «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Могилёвский областной драматический театр»

На сцене Могилёвского областного драматического театра им. Дунина-Марцинкевича будут показаны спектакли:

Музыкальная сказка «Гадкий утёнок», начало в 11:00.

В этой очень мудрой и красивой сказке рассказывается о Гадком Утёнке, который не был похож на своих сверстников , и поэтому никто его не любил и не понимал, все считали уродливым и обижали. Немало препятствий пришлось преодолеть нашему герою, чтобы достичь заветной мечты – летать.

Романтическая комедия «Я беру этого парня», начало в 18:00.

В основе сюжета комедии – история очаровательной жительницы современного Бостона, которая внезапно находит свою любовь… прямо у себя под ногами. Счастливой находкой оказывается молодой красавец Брет, потерявший память во время марафона. Но мало обрести счастье – его еще нужно удержать. Смышленая Гидди пускает в ход всю свою фантазию, ум и женское обаяние, богатый арсенал уловок и интриг, дабы завоевать любовь парня...