15 ДТП с участием велосипедистов зарегистрировано за шесть месяцев в Могилевской области

В 2022 году увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов.

Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, за 6 месяцев в Могилевской области зарегистрировано 15 ДТП, в которых один человек погиб и 14 получили травмы.

По вине самих велосипедистов произошло 8 аварий.