15 ДТП с участием велосипедистов зарегистрировано за шесть месяцев в Могилевской области
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В 2022 году увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов.
Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, за 6 месяцев в Могилевской области зарегистрировано 15 ДТП, в которых один человек погиб и 14 получили травмы.
По вине самих велосипедистов произошло 8 аварий.
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