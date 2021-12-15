15 декабря в Беларуси местами пройдет снег с дождем
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В среду, 15 декабря, в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода, по республике, кроме восточных частей, пройдет небольшой снег, местами – с дождем, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с, передает gismeteo.
В южных и западных областях сгустится туман, видимость составит 100-500 м.
В северных и центральных областях ночью прогнозируется −3…−2 °С, днем температура воздуха составит −1…0 °С.
На западе Беларуси температура воздуха ночью достигнет −2…0 °С, днем столбики термометров покажут 0… +1 °С.
В восточной части ночью ожидается до −3…−2 °С, днем температура воздуха удержится около 0…+1 °С.
На юге страны ночью прогнозируется −2…−1 °С, днем воздух прогреется до 0…+2 °С.
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