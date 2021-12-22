145 новых случаев ВИЧ выявлено в Могилевской области за 11 месяцев

За январь-ноябрь текущего года в Могилевской области выявлено 145 новых случаев ВИЧ-инфекции (показатель заболеваемости на 100 тыс.населения – 14,29). По данному показателю Могилевщина находится в середине среди областей. «Лидирует» Минск и Гомельская область – 353 и 350 случаев соответственно (показатель на 100 тыс.чел – 17,56 и 25,45). В минской области 243 новых случая (16,49), в Брестской – 93 (6,95), Витебской – 89 (7,95), Гродненской – 64 (6,29).

В целом по Беларуси зарегистрировано более 1,3 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости по республике остался на уровне аналогичного прошлогоднего периода и составил 14,3 случая на 100 тыс. населения.

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако, основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, – люди старше 30 лет (84,6% из числа зарегистрированных за январь-ноябрь 2021). Удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 83,5%, доля парентерального пути передачи ВИЧ – 14,4%.

В общей структуре ВИЧ-инфицированных лиц преобладают мужчины (60,7%), доля женщин составляет 39,3%. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции за январь-ноябрь 2021 года, составил 38,9%.

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных лиц, впервые выявленных за январь-ноябрь 2021 года, 42% составляют лица рабочих специальностей и служащие, 32,8% – лица без определенной деятельности, 10% – лица из мест лишения свободы.