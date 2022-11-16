140 случаев ВИЧ зарегистрировано с начала года в Могилевской области

В январе-октябре 2022 года в Могилевской области зарегистрировано 140 случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости - 14 случаев на 100 тысяч населения.

В целом по республике зарегистрировано 1369 случаев, показатель заболеваемости почти на 13% превысил уровень аналогичного прошлогоднего периода и составил 14,8 случая на 100 тысяч населения. В разрезе областей страны максимум наблюдается в Минске – 405 случаев, меньше всего за отчетный период – в Гродненской области – 57. В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако, основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, – люди старше 30 лет (87,8% из числа зарегистрированных в январе-октябре случаев ВИЧ).

По кумулятивным данным (1987-01.11.2022) основным путем заражения является половой (67,3%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 30,6%. За январь-октябрь 2022 года удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 80,3%, доля парентерального пути передачи ВИЧ – 17,9%.

В общей структуре зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 60,8% приходится на мужчин. В социальной структуре - 43,6% составляют лица рабочих специальностей и служащие, 35,5% – лица без определенной деятельности.

Ежегодно 1 декабря во всем мире проводятся профилактические мероприятия в рамках Всемирной кампании против ВИЧ/СПИДа, приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который был учрежден в 1988 году по инициативе ВОЗ и Генеральной Ассамблеи ООН. Тема 2022 года – «Время для равенства». Спустя четыре десятилетия борьбы со СПИДом, продолжает существовать неравенство в доступности тестов, лекарств, новых технологий и научных данных в странах Африки и Азии.

По данным ВОЗ общемировое число людей, живущих с ВИЧ, в 2021 году составило 38,4 миллиона человек, с начала эпидемии от связанных со СПИДом болезней умерло

40,1 миллиона человек.

По состоянию на 1 ноября в Беларуси с ВИЧ-положительным статусом проживает более 24 тысяч человек. С 2018 года в Беларуси предусмотрен универсальный доступ пациентов к антиретровирусной терапии, то есть государство гарантирует предоставление лечения ВИЧ-инфекции всем людям, живущим с ВИЧ, независимо от стадии болезни и уровня иммунитета. На сегодняшний день в республике 87% людей, живущих с ВИЧ, получают антиретровирусную терапию, тем самым сохраняя свое здоровье и качество жизни. В стране налажено производство антиретровирусных препаратов, которое обеспечивает 82,1% от всех назначаемых в настоящее время схем лечения.