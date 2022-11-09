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Город

14 ноября проводится «прямая телефонная линия»

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14 ноября проводится «прямая телефонная линия»

14 ноября с 12.00 до 13.00 проводится «прямая телефонная линия» с руководством городского исполнительного комитета, районных администраций, государственных органов, коммунальных служб города

68 00 04Омелюсик

Виктория Анатольевна

заместитель председателя горисполкома.

Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ

68 00 07Брацков

Алексей Александрович

управляющий делами горисполкома. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц
76 52 33Дубинчик

Андрей Викторович

глава администрации Ленинского района г. Бобруйска
77 75 29Власевич

Виталий Эдуардович

глава администрации Первомайского района г. Бобруйска
72 04 70Павленко

Сергей Александрович

начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома
68 00 44Андреева

Татьяна Владимировна

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства горисполкома
68 00 51Солонович

Татьяна Михайловна

начальник отдела строительства горисполкома
76 21 78Борисевич

Оксана Владимировна

заместитель начальника управления по образованию горисполкома
74 80 00Воронков

Алексей Анатольевич

начальник отдела спорта и туризма горисполкома
68 00 55Сысой

Вячеслав Викторович

начальник отдела землеустройства горисполкома
68 00 48Качан

Яна Валерьевна

начальник отдела архитектуры и градостроительства горисполкома
68 00 40Семенчук

Елена Анатольевна

начальник управления торговли и услуг горисполкома
68 00 59Щербич

Вадим Михайлович

начальник отдела культуры горисполкома
68 00 53Вильчик

Вероника Алексеевна

начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома
68 00 52Тарабуева

Олеся Федоровна

заместитель начальника управления экономики горисполкома
68 00 20Пономарёва

Валентина Владимировна

начальник юридического отдела горисполкома
72 72 68Крупенич

Оксана Николаевна

главный врач УЗ «Бобруйская центральная больница»
46 18 01Стефаненко

Сергей Евгеньевич

начальник Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь
77 83 00Березовский

Алексей Петрович

военный комиссар г. Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов
72 48 55Бабин

Андрей Вячеславович

начальник Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь»
70 76 89Шостак

Александр Николаевич

генеральный директор

ГО «Бобруйскжилкомхоз»

70 55 04Грищенков

Евгений Иванович

директор КУП «ЖРЭУ

Ленинского района г. Бобруйска»

78 71 86Дыба

Людмила Викторовна

директор КУП «ЖРЭУ

Первомайского района г. Бобруйска»

70 20 27Бобцов

Александр Михайлович

начальник Бобруйского узла электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком»
72 01 88Павловский

Станислав Валерьевич

директор филиала «Бобруйскводоканал» УПКПВКХ «Могилевоблводоканал»
78 94 00Каташ

Андрей Сергеевич

директор КПУП «Теплоэнергетика г. Бобруйска»
76 21 89Пакуш

Антонина Николаевна

управляющий ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций г. Бобруйска»
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