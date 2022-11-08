14 ноября бобруйчан выслушают

14 ноября с 09.00 до 11.00 управлением социальной защиты администрации Ленинского района Бобруйска будет организована прямая телефонная линия по следующим вопросам:

порядок представления к награждению Орденом Матери; назначение и досрочное использование средств семейного капитала; льготы, права и гарантии, меры государственной поддержки многодетных семей ( начальник управления Елена Назарова, тел 76-58-53 );

); назначение и выплата пособий по уходу за инвалидами 1 группы и лицами, достигшими 80-летнего возраста; добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27.09.2021 № З67; о выплате пенсий через банки с использованием базовых счетов; о порядке увеличения размера назначенной пенсии по возрасту при продолжении работы без получения государственной пенсии; пенсионное обеспечение граждан в Республике Беларусь ( заместитель начальника управления Елена Долгая, тел. 72-05-12 );

); предоставление государственной адресной социальной помощи, назначение и выплата пособий семьям, воспитывающим детей (начальник службы назначения и выплаты пособий, социально-бытового обеспечения Ирина Кураленя, тел 71-76-41);