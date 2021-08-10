14 августа состоится прямая телефонная линия с начальником Могилевского областного управления Департамента охраны МВД

14 августа, в субботу, начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Игорь Иванович Драчев проведет прямую телефонную линию.

Задавайте свои вопросы, которые касаются деятельности Департамента, предоставляемых услуг и их стоимость, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах и развитии службы по телефону

(8-0222) 64-33-10

Время проведения прямой телефонной линии с 09.00 до 12.00.