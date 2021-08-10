14 августа состоится прямая телефонная линия с начальником Могилевского областного управления Департамента охраны МВД
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14 августа, в субботу, начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Игорь Иванович Драчев проведет прямую телефонную линию.
Задавайте свои вопросы, которые касаются деятельности Департамента, предоставляемых услуг и их стоимость, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах и развитии службы по телефону
(8-0222) 64-33-10
Время проведения прямой телефонной линии с 09.00 до 12.00.
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