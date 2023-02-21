137 детей Могилевского района находятся в социально опасном положении

137 детей из 62 семей находятся в социально опасном положении – такова статистика в Могилевском районе по состоянию на 1 января 2023 года, озвученная на итоговом заседании комиссии по делам несовершеннолетних Могилевского райисполкома.

Как отметила заместитель председателя КДН Марина Гинтова, в случаях, когда не удается достичь положительной динамики по устранению причин и условий социально опасного положения ребенка в семье, принимается решение о признании несовершеннолетнего нуждающимся в государственной защите и отобрании его у родителей. Так, в 2022 году было отобрано 7 детей из 3 семей.

– Необходимо отметить, что незаинтересованность родителей в возврате детей в семью, неэффективная организация работы субъектов профилактики на этапе нахождения несовершеннолетних в социально опасном положении, признанных нуждающимися в государственной защите, приводит в последующем к лишению родителей родительских прав, – подчеркнула Марина Гинтова.

Итог не радует: по состоянию на 1 января текущего года в Могилевском районе 9 несовершеннолетних (по причине лишения родительских прав) приобрели статус детей, оставшихся без попечения родителей. Для сравнения: в 2021 году – 3 несовершеннолетних.

Исправлению данной ситуации уделено немалое внимание, сформирован комплекс мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на 2023-2025 годы, где предупреждению семейного благополучия отводится особое место.

На итоговом заседании комиссии по делам несовершеннолетних Могилевского райисполкома рассмотрены результаты проводимой работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, защите прав и интересов несовершеннолетних. Члены комиссии проанализировали состояние подростковой преступности, а также эффективность работы, направленной на предупреждение семейного неблагополучия.

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