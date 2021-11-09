13 ноября предприятия ЖКХ ответят на вопросы граждан

13 ноября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.
|72-11-33
|Столярова
Людмила Николаевна
|заместитель генерального директора ГО "Бобруйскжилкомхоз". Курируемые вопросы: организация работ по капитальному и текущему ремонтам объектов жилищного фонда и городского благоустройства
|78-83-42
|Прищеп
Елена Григорьевна
|заместитель директора
КУП "ЖРЭУ Первомайского района
г. Бобруйска" (по идеологической работе)
|70-55-12
|Бульбенко
Ольга Викторовна
|заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
|73-87-76
|Леонович
Виктор Владимирович
|директор
Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"
|78-94-00
|Каташ Андрей Сергеевич
|директор Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск"