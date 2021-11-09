13 ноября предприятия ЖКХ ответят на вопросы граждан

13 ноября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.

72-11-33 Столярова Людмила Николаевна заместитель генерального директора ГО "Бобруйскжилкомхоз". Курируемые вопросы: организация работ по капитальному и текущему ремонтам объектов жилищного фонда и городского благоустройства 78-83-42 Прищеп Елена Григорьевна заместитель директора КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" (по идеологической работе) 70-55-12 Бульбенко Ольга Викторовна заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда) 73-87-76 Леонович Виктор Владимирович директор Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска" 78-94-00 Каташ Андрей Сергеевич директор Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск"