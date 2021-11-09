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13 ноября предприятия ЖКХ ответят на вопросы граждан

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13 ноября предприятия ЖКХ ответят на вопросы граждан

13 ноября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.

72-11-33Столярова

Людмила Николаевна

заместитель генерального директора ГО "Бобруйскжилкомхоз". Курируемые вопросы: организация работ по капитальному и текущему ремонтам объектов жилищного фонда и городского благоустройства
78-83-42Прищеп

Елена Григорьевна

заместитель директора

КУП "ЖРЭУ Первомайского района

г. Бобруйска" (по идеологической работе)

70-55-12Бульбенко

Ольга Викторовна

заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
73-87-76 Леонович

Виктор Владимирович

директор

Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"

78-94-00Каташ Андрей Сергеевичдиректор Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск"
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