13 ноября бобруйчан выслушают

13 ноября с 9.00 до 12.00 в горисполкомах Могилева и Бобруйска, а также во всех райисполкомах Могилевской области будет проходить «прямая телефонная линия». Свои вопросы можно будет задать по телефонам:

Могилевский горисполком – (0222) 42-21-02 (Потемкин Александр Георгиевич – первый заместитель председателя горисполкома);

Администрация Ленинского района г.Могилева – (0222) 72-31-38 (Шарай Алексей Степанович – первый заместитель главы администрации);

Администрация Октябрьского района г.Могилева – (0222) 42-30-42 (Халецкая Наталья Леонтьевна – заместитель главы администрации);

Могилевский райисполком – (0222) 42-39-28 (Маслак Олег Григорьевич – первый заместитель председателя райисполкома);

Бобруйский горисполком – (0225) 68-00-18 (Омелюсик Виктория Анатольевна – заместитель председателя горисполкома);

Администрация Ленинского района г.Бобруйска (0225) 76-52-33 (Подберезский Александр Александрович – заместитель главы администрации);

Администрация Первомайского района г.Бобруйска (0225) 77-75-17 (Згорская Марина Валентиновна – заместитель главы администрации).

Одновременно «прямую телефонную линию» в Могилевском облисполкоме будет проводить управляющий делами облисполкома – Дедков Николай Леонидович.

Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.