13 мая объявлен День трезвости
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Согласно решению Бобруйского горисполкома от 21 января
2022 г. № 2-28 «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории города Бобруйска» в связи с проведением профилактической антиалкогольной акции «День трезвости», направленной на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними ограничить
13 мая 2022 г. (с 00.00 по 24.00) продажу алкогольных напитков,
за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в розлив.
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