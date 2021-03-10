0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Афиша

13 марта в Парке культуры и отдыха состоятся масленичные гулянья

119 0

13 марта в Парке культуры и отдыха состоятся масленичные гулянья

13 марта в Парке культуры и отдыха состоятся масленичные гулянья. В программе концертные площадки и театрализованные представления. Посетителей встретят торговые ряды с вкусными блинами и шашлыками, спортивные состязания, катания на лошадях, лазертаг и многое другое!

Гулянья пройдут с 12.00 до 17.00.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿