13 марта в Парке культуры и отдыха состоятся масленичные гулянья
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13 марта в Парке культуры и отдыха состоятся масленичные гулянья. В программе концертные площадки и театрализованные представления. Посетителей встретят торговые ряды с вкусными блинами и шашлыками, спортивные состязания, катания на лошадях, лазертаг и многое другое!
Гулянья пройдут с 12.00 до 17.00.
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