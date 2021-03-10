13 марта в Парке культуры и отдыха состоятся масленичные гулянья. В программе концертные площадки и театрализованные представления. Посетителей встретят торговые ряды с вкусными блинами и шашлыками, спортивные состязания, катания на лошадях, лазертаг и многое другое!

Гулянья пройдут с 12.00 до 17.00.