13-летняя бобруйчанка отличилась на семинаре по айкидо памяти Сэнсэя Минору Канецука

12 декабря в Могилёве состоялся республиканский учебно-тренировочный семинар по айкидо под руководством Председателя ОО «БФА» Андрея Мостовникова (6-й Дан) и официального представителя школы Стивена Сигала в РБ Ольги Мостовниковой (5-й Дан). В нем приняли участие взрослые и юные спортсмены из Бобруйска, Минска, Могилева, Гомеля, Островца.

Семинар был посвящён памяти Сэнсея Минору Канецука. Бобруйчанка, ученица группы айкидо клуба «Днепровец», Ирина Кузьмина, успешно прошла аттестационный экзамен на 6 Кю. 13-летняя спортсменка занимается айкидо с 2018 года под руководством инструктора Павла Подзорова. Активно участвует во всех мероприятиях, связанных с боевыми искусствами: в показательных выступлениях, конкурсах, благотворительных марафонах и других.

Поздравляем и желаем дальнейших успехов на нелегком пути боевого искусства айкидо!

Инструктор Павел Подзоров (3й Дан), Ирина Кузьмина (6й Кю), Ольга Мостовникова (5 Дан)