13 декабря в тестовом режиме отрывают новый автобусный маршрут

С 13.12.2021 Бобруйским филиалом Автобусный парк № 2 ОАО «Могилевоблавтотранс» в тестовом режиме по рабочим дням недели будет организовано движение по маршруту № 22 «ул. Наумова – Микрорайон «Западный» - ул. Наумова», сообщает bobruisk.by.

Время отправления:

от о.п. «ул. Наумова» в 7.00, 17.00,

от о.п. «Микрорайон «Западный» в 7.28, 17.21.

Путь следования автобуса, отправлением от о.п. «ул. Наумова» в 7.00: ул. Наумова, ул. Горелика, ул.Оранжерейная, ул. Орджоникидзе, ул. Ульяновская, ул. Гагарина, ул. Гоголя, ул. Орджоникидзе, ул. Оранжерейная, ул. Горелика, ул. Наумова.

Путь следования автобуса, отправлением от о.п. «ул. Наумова» в 17.00: ул. Наумова, ул. Горелика, ул. Оранжерейная, ул. Орджоникидзе, ул. Гоголя, ул. Гагарина, ул. Ульяновская, ул. Орджоникидзе, ул. Оранжерейная, ул. Горелика, ул. Наумова.».