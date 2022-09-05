129 пешеходов привлечены к ответственности за нарушения ПДД за выходные в Могилевской области

За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.

Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудники ГАИ области выявили 1049 нарушений ПДД, задержали 13 пьяных водителей и 44 бесправника.

129 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 39 из которых находились в нетрезвом состоянии.