129 пешеходов привлечены к ответственности за нарушения ПДД за выходные в Могилевской области
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За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.
Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудники ГАИ области выявили 1049 нарушений ПДД, задержали 13 пьяных водителей и 44 бесправника.
129 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 39 из которых находились в нетрезвом состоянии.
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