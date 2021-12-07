1250 литров стеклоомывающей жидкости изъяли в Бобруйске

Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, 3 декабря на территории рынка по улице Минской задержали водителя автомобиля «Ситроен», который осуществлял реализацию автомобильной стеклоомывающей жидкости без государственной регистрации.

В ходе осмотра машины оперативники обнаружили 250 бутылок по 5 литров. Водитель, 28-летний житель Минска, привлечен к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

Проводится проверка.