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1250 литров стеклоомывающей жидкости изъяли в Бобруйске

mogilevnews.by 16 0

1250 литров стеклоомывающей жидкости изъяли в Бобруйске

 Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, 3 декабря на территории рынка по улице Минской задержали водителя автомобиля «Ситроен», который осуществлял реализацию автомобильной стеклоомывающей жидкости без государственной регистрации.

В ходе осмотра машины оперативники обнаружили 250 бутылок по 5 литров. Водитель, 28-летний житель Минска, привлечен к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

Проводится проверка.

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