122 года назад был продан первый гамбургер

Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из Гамбурга. Однако для того, чтобы стать «королем» американского, а затем и мирового фаст-фуда, немецкий бифштекс должен был быть удобным для еды «на ходу».

27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.

Гамбургеры получили широкую известность в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце.

В начале 1930-х настал звездный час бургеров, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которых входили гамбургеры как основное блюдо.

Окончательному успеху нового фаст-фуда способствовала сеть кафе Wimpy Grills, которая наделила гамбургеры двумя главными преимуществами, ставшими золотым правилом предприятий быстрого питания. Гамбургеры начали продавать по очень низким ценам. Кроме того, была применена технология поточного приготовления, что позволяло затрачивать на обслуживание каждого посетителя менее одной минуты.

История самого успешного бизнеса на гамбургерах началась в 1948 году, когда в калифорнийском городе Сан-Бернардино встретились братья Макдональд и Рей Крок, изобретатель машины для смешивания молочных коктейлей. В результате был создан McDonald's, сеть которого начала расти бешеными темпами благодаря введенной руководством компании системе франчайзинга. McDonald's и их гамбургеры стали барометром для американской и мировой экономики и символом глобализации.

Несмотря на признанную вредность бургеров и потрясшие сети быстрого питания громкие судебные процессы, гамбургер наравне с джинсами по-прежнему остается символом американской культуры и самой демократичной пищей, которую можно заказать и в придорожной забегаловке, и в дорогом ресторане.

Символ есть символ — вот и Дмитрия Медведева, когда он занимал пост Президента России, во время его визита в США американский президент Барак Обама на завтрак гамбургером накормил. А когда Обама в Россию приезжал, на завтрак ему чёрную икру подавали...