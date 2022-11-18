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121 633 тонны зерна кукурузы намолотили аграрии Могилевщины

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121 633 тонны зерна кукурузы намолотили аграрии Могилевщины

На завершающей стадии уборка кукурузы на зерно в Могилевской области. Окончена она земледельцами шести районов области - Быховского, Костюковичского, Кричевского, Круглянского, Славгородского и Чериковского.

В целом к 17 ноября в регионе было убрано 23243 гектара ее площади, или 74% от плана. Общий вес собранного в Приднепровском крае кукурузного зерна достиг 121633 тонн.

Средняя урожайность составляет 52 центнера зерна с гектара (таким же был и прошлогодний промежуточный результат). Наиболее высокая она в Могилевском районе – 87 ц/га.

mogilevnews

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