12 пьяных водителей и 40 бесправников задержаны в Могилевской области за выходные
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За прошедшие выходные дни на территории Могилевской области сотрудники ГАИ выявили 937 нарушений ПДД.
Как сообщили в УВД облисполкома, задержано 12 пьяных водителей и 40 бесправников. 274 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 81 из них находился в нетрезвом состоянии.
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