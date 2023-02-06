Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

12 пьяных водителей и 40 бесправников задержаны в Могилевской области за выходные

5 0

12 пьяных водителей и 40 бесправников задержаны в Могилевской области за выходные

За прошедшие выходные дни на территории Могилевской области сотрудники ГАИ выявили 937 нарушений ПДД.

Как сообщили в УВД облисполкома, задержано 12 пьяных водителей и 40 бесправников. 274 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 81 из них находился в нетрезвом состоянии.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿