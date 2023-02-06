12 пьяных водителей и 40 бесправников задержаны в Могилевской области за выходные

За прошедшие выходные дни на территории Могилевской области сотрудники ГАИ выявили 937 нарушений ПДД.

Как сообщили в УВД облисполкома, задержано 12 пьяных водителей и 40 бесправников. 274 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 81 из них находился в нетрезвом состоянии.