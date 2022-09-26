12 пьяных водителей и 29 бесправников задержано за выходные в Могилевской области

За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы.

Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудниками ГАИ области выявлено 1132 нарушения ПДД, задержано 12 пьяных водителей и 29 бесправников.

226 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 58 из которых находились в нетрезвом состоянии.

mogilevnews.by