12 пьяных водителей и 29 бесправников задержано за выходные в Могилевской области
7 0
За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы.
Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудниками ГАИ области выявлено 1132 нарушения ПДД, задержано 12 пьяных водителей и 29 бесправников.
226 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 58 из которых находились в нетрезвом состоянии.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Глава Удмуртии сообщил, что стрелявший в школе в Ижевске покончил с собой (видеокомментарий)
-
Шесть человек погибли и около 20 пострадали в результате стрельбы в ижевской школе
-
12 пьяных водителей и 29 бесправников задержано за выходные в Могилевской области
-
В Доманова горела баня
-
Школьница в Могилеве попала под машину
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости