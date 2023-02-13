12 пьяных водителей и 28 бесправников выявили в Могилевской области за выходные
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За прошедшие выходные дни на территории Могилевской области сотрудники ГАИ выявили 867 нарушений ПДД, задержали 12 пьяных водителей и 28 бесправников. Об этом сообщили в УВД облисполкома.
Кроме того, 217 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 55 из которых находились в нетрезвом состоянии.
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