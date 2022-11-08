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Общество

12 ноября в горрайисполкомах, администрациях районов городов Могилева и Бобруйска будет проходить «прямая телефонная линия»

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12 ноября в горрайисполкомах, администрациях районов городов Могилева и Бобруйска будет проходить «прямая телефонная линия»

12 ноября 2022 года с 9.00 до 12.00 в горрайисполкомах, администрациях районов городов Могилева и Бобруйска будет проходить «прямая телефонная линия».

Свои вопросы можно будет задать по телефонам: Могилевский горисполком – (0222) 42-21-02 (Алла Галушко – заместитель председателя горисполкома);

Администрация Ленинского района Могилева – (0222) 72-31-38 (Александр Поддубный – управляющий делами администрации);

Администрация Октябрьского района Могилева – (0222) 42-30-42 (Андрей Руцкий – управляющий делами администрации);

Могилевский райисполком – (0222) 42-39-28 (Олег Маслак – первый заместитель председателя райисполкома);

Бобруйский горисполком – (0225) 68-00-18 (Алексей Брацков – управляющий делами горисполкома);

Администрация Ленинского района Бобруйска (0225) 76-52-33 (Вячеслав Коротченя – первый заместитель главы администрации);

Администрация Первомайского района Бобруйска (0225) 77-75-17 ( Сергей Лоцкий – первый заместитель главы администрации).

Одновременно «прямую телефонную линию» в Могилевском облисполкоме будет проводить заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар.

Курируемые вопросы: экономика, ценообразование, инвестиционная деятельность, статистика и анализ, ценные бумаги, предпринимательство, труд и заработная плата, занятость, торговля, оказание услуг населению,
страховая деятельность, таможенное дело, государственные знаки, драгоценные металлы, развитие промышленности, качество и
конкурентоспособность продукции промышленности, научная, научно-техническая и инновационная деятельность, интеллектуальная
собственность, стандартизация.

Номер телефона: 50-18-69.

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