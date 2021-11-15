12 ноября состоялось награждение победителей городского конкурса «Лучший информационный бюллетень»
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Победителями городского конкурса «Лучший информационный бюллетень» признаны:
в 1-й группе – организации города Бобруйска, за исключением учреждений образования:
1-е место – информационный бюллетень «Вектор здоровья» учреждения здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника № 3»;
2-е место – информационный бюллетень «Контакт» филиала «Бобруйские электрические сети» республиканского унитарного предприятия «Могилевэнерго»;
3-е место – информационный бюллетень «Станционный вестник Бобруйской ТЭЦ-2» филиала «Бобруйская ТЭЦ-2» республиканского унитарного предприятия «Могилевэнерго»;
во 2-й группе – учреждения образования города Бобруйска:
1-е место – информационный бюллетень «Вести БГЛК» филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж»;
2-е место – информационный бюллетень «ТехноПолис» государственного учреждения образования «Бобруйский государственный механико-технологический колледж»;
3-е место – информационный бюллетень «С иголочки» учреждения образования «Бобруйский государственный технологический колледж».
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.