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Общество

12 ноября состоялось награждение победителей городского конкурса «Лучший информационный бюллетень»

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12 ноября состоялось награждение победителей городского конкурса «Лучший информационный бюллетень»

Победителями городского конкурса «Лучший информационный бюллетень» признаны:

в 1-й группе – организации города Бобруйска, за исключением учреждений образования:

1-е место – информационный бюллетень «Вектор здоровья» учреждения здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника № 3»;

2-е место – информационный бюллетень «Контакт» филиала «Бобруйские электрические сети» республиканского унитарного предприятия «Могилевэнерго»;

3-е место – информационный бюллетень «Станционный вестник Бобруйской ТЭЦ-2» филиала «Бобруйская ТЭЦ-2» республиканского унитарного предприятия «Могилевэнерго»;

во 2-й группе – учреждения образования города Бобруйска:

1-е место – информационный бюллетень «Вести БГЛК» филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж»;

2-е место – информационный бюллетень «ТехноПолис» государственного учреждения образования «Бобруйский государственный механико-технологический колледж»;

3-е место – информационный бюллетень «С иголочки» учреждения образования «Бобруйский государственный технологический колледж».

БОБРУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.

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