Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

12 марта в лицее пройдёт День открытых дверей online

15 0

12 марта в лицее пройдёт День открытых дверей online

12 марта 2022 года в ГУО «Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь» пройдёт День открытых дверей online.

В 13:00 будет организована прямая трансляция в Instagram-аккаунте lyceum112by.

В ходе прямого эфира абитуриенты смогут узнать полную информацию об учреждении образования: сроках и условиях поступления, условиях проживания и обучения, спортивной базе, центре безопасности, строевой подготовке лицеистов и о многом другом. Ознакомительную экскурсию по лицею будут проводить преподаватели, офицеры и лицеисты.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »