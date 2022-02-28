12 марта в лицее пройдёт День открытых дверей online

12 марта 2022 года в ГУО «Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь» пройдёт День открытых дверей online.

В 13:00 будет организована прямая трансляция в Instagram-аккаунте lyceum112by.

В ходе прямого эфира абитуриенты смогут узнать полную информацию об учреждении образования: сроках и условиях поступления, условиях проживания и обучения, спортивной базе, центре безопасности, строевой подготовке лицеистов и о многом другом. Ознакомительную экскурсию по лицею будут проводить преподаватели, офицеры и лицеисты.