12 февраля состоится профориентационное мероприятие «День открытых дверей»

12 февраля на базе ОМОН УВД Могилевского облисполкома состоится профориентационное мероприятие «День открытых дверей» для учащихся 9-11-х классов учреждений образования г. Могилева и области.

В этот день все желающие узнают секреты успешного поступления в Академию и Институт МВД или приема на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь.

Молодежь сможет ознакомиться с новинками спецтехники и вооружения ОМОН и ГАИ УВД, оценить выучку служебных собак в/ч 6713 внутренних войск МВД и подкрепиться настоящей солдатской кашей после спортивных конкурсов.

Ждем всех желающих в субботу 12 февраля текущего года по адресу: г. Могилев, ул. Киселева, 1. Начало – в 11.00.

УВД Могилевского облисполкома