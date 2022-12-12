Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Город

12 декабря выслушают бобруйчан

40 0

12 декабря выслушают бобруйчан

12 декабря с 12.00 до 13.00 проводится «прямая телефонная линия» с руководством городского исполнительного комитета, районных администраций, государственных органов, коммунальных служб города.

 

68 00 04Омелюсик

Виктория Анатольевна

заместитель  председателя горисполкома.

Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образован­ие, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ

68 00 07Брацков

Алексей Александрович

управляющий делами горисполкома. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц
76 52 33Дубинчик

Андрей Викторович

глава администрации Ленинского района г. Бобруйска
77 75 29Власевич

Виталий Эдуардович

глава  администрации Первомайского района г. Бобруйска
72 04 70Павленко

Сергей Александрович

начальник  управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома
68 00 44Андреева

Татьяна Владимировна

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства горисполкома
68 00 51Солонович

Татьяна Михайловн­а

начальник  отдела  строительства горисполкома
76 21 78Лисица

Елена Сергеевна

начальник  управления  по  образованию горисполкома
74 80 00Воронков

Алексей Анатольевич

начальник отдела спорта и туризма горисполкома
68 00 55Сысой

Вячеслав Викторович

начальник отдела землеустройства горисполкома
68 00 48Качан

Яна Валерьевна

начальник отдела архитектуры и градостроительства горисполкома
68 00 40Семенчук

Елена Анатольевна

начальник   управления торговли и услуг горисполкома
68 00 59Щербич

Вадим Михайлович

начальник  отдела культуры горисполкома
68 00 53Вильчик

Вероника Алексеевна

начальник  отдела идеологической работы и по делам   молодежи горисполкома
68 00 31Мохначёва

Ольга Юрьевна

начальник управления экономики горисполкома
68 00 20Пономарёва

Валентина Владимировна

начальник юридического отдела горисполкома
72 72 68Крупенич

Оксана Николаевна

главный  врач УЗ «Бобруйская центральная больница»
46 18 01

 

Стефаненко

Сергей Евгеньевич

 

начальник  Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь
70 55 31

 

Пригара

Николай Николаевич

 

заместитель начальника Бобруйского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилёвской области
77 83 00

 

Березовский

Алексей Петрович

военный комиссар  г. Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов
72 48 55

 

Бабин

Андрей Вячеславович

начальник  Бобруйского  горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь»
70 76 89Шостак

Александр Николаевич

генеральный   директор

ГО «Бобруйскжилкомхоз»

70 55 04

 

Грищенков

Евгений Иванович

директор КУП «ЖРЭУ

Ленинского района г. Бобруйска»

78 71 86Дыба

Людмила Викторовна

директор КУП «ЖРЭУ

Первомайского района г. Бобруйска»

70 20 27Бобцов

Александр Михайлович

начальник  Бобруйского узла    электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком»
72 01 88

 

Павловский

Станислав Валерьевич

директор филиала «Бобруйскводоканал» УПКПВКХ «Могилевоблводоканал»
78 94 00Каташ

Андрей Сергеевич

директор  КПУП  «Теплоэнергетика  г. Бобруйска»
76 21 89Пакуш

Антонина Николаевна

управляющий ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций г. Бобруйска»

 

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿