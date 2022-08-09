12 августа в Бобруйском городском исполнительном комитете пройдет личный прием граждан
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12 августа 2022 года с 10.00 до 12.00 в Бобруйском городском исполнительном комитете (г. Бобруйск, пл.Ленина, каб.211) личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор СОАО "Коммунарка" Анюховский Сергей Анатольевич.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону +375 29 328 00 83.
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