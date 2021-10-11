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Спорт

12:0. С таким счетом ФК “Бобруйчанка” выиграл у команды Гомельской области

bobrlife.by 12 0

12:0. С таким счетом ФК “Бобруйчанка” выиграл у команды Гомельской области

Автор фото: Александр Анташкевич

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