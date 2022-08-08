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Общество

112 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД за выходные в Могилевской области

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112 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД за выходные в Могилевской области

За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано два ДТП, в которых два человека получили травмы.

Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудниками ГАИ области выявлено 1121 нарушение ПДД, задержано 20 пьяных водителей и 44 бесправника. 112 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 33 из которых находились в нетрезвом состоянии.

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