112 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД за выходные в Могилевской области

За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано два ДТП, в которых два человека получили травмы.

Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудниками ГАИ области выявлено 1121 нарушение ПДД, задержано 20 пьяных водителей и 44 бесправника. 112 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 33 из которых находились в нетрезвом состоянии.