112 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД за выходные в Могилевской области
14 0
За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано два ДТП, в которых два человека получили травмы.
Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудниками ГАИ области выявлено 1121 нарушение ПДД, задержано 20 пьяных водителей и 44 бесправника. 112 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 33 из которых находились в нетрезвом состоянии.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
112 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД за выходные в Могилевской области
-
Вузы Беларуси завершают прием документов на платную форму обучения
-
Экипаж Андрея и Сергея Дроздов из Кировского района первым на Могилевщине покорил новый рубеж по намолотам
-
Военнослужащие 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка постели детский оздоровительный лагерь «Мечта»
-
Работники железнодорожного транспорта отмечают профессиональный праздник
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости