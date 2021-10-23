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1100 деревьев высадили в Молодежном микрорайоне

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1100 деревьев высадили в Молодежном микрорайоне

Работы по наведению порядка и благоустройству территорий прошли сегодня по всему городу. Одной из основных точек стал парк семейных деревьев в Молодежном микрорайоне.

Здесь высадили 1100 молоденьких деревьев.

Сотни бобруйчан вышли этим субботним утром потрудиться на благо родного города. Принялись за работу и сотрудники горисполкома, городского и областного Советов депутатов, члены Молодёжного парламента. Прохладный осенний ветер не стал помехой для трудового десанта, оказалось даже наоборот: бобруйчане, чтобы было теплее, взялись за работу ещё активнее.

- Сегодняшний субботник - дело полезное не только для облагораживания города. Свежий воздух и физический труд приносят пользу для здоровья, а также заряжают энергией и хорошим настроением, - отметил председатель Бобруйского горисполкома Александр СТУДНЕВ.

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА

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