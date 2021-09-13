110 тысяч доз китайской вакцины против COVID-19 поступили в Могилевскую область

В Могилевскую область поступило 110 тысяч доз инактивированной вакцины против коронавирусной инфекции производства КНР (COVID-19 VACCINE (VERO CELL) INACTIVATЕD), для двукратной иммунизации 55 тысяч человек. Вакцина в ближайшие дни поступит в организации здравоохранения региона. Об этом сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Так же в организациях здравоохранения области имеется в наличии более 15 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) производства Российской Федерации.

- Вакцинацию любой из имеющихся вакцин может пройти бесплатно каждый житель области в возрасте 18 лет и старше, не имеющий противопоказаний, в поликлинике по месту жительства, - напомнили в санэпидслужбе.

В Могилевской области продолжается кампания иммунизации против инфекции COVID-19. По состоянию на 11 сентября первую дозу вакцины получили 196 тысяч человек (около 20% от населения области). Полный курс завершили более 164,4 тысячи.