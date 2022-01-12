11 января прием граждан провел председатель Бобруйской городской организации РОО «Белая Русь»

11 января, на базе общественной приемной Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» в рамках всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прием граждан провел председатель Бобруйской городской организации РОО "Белая Русь"

Одно из предложений поступившее в ходе личного приема было ст. 45 проекта Конституции гарантирующую охрану здоровья - оставить в старой редакции.

"В проекте Конституции Республики Беларусь отражены все концептуальные вещи, которые касаются не только политической жизни общества. А самое главное важные и необходимые посылы духовной и нравственной жизни. Меня радует, что есть нацеленность государства на сохранение и укрепление семьи и семейных ценностей "- подчеркнул Владимир Вяткин.