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Происшествия

11 пьяных водителей и 31 бесправник задержаны за выходные в Могилевской области

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11 пьяных водителей и 31 бесправник задержаны за выходные в Могилевской области

За прошедшие выходные дни на территории Могилевской области дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими участниками дорожного движения не зарегистрированы.

Как сообщили в УВД, сотрудниками ГАИ области выявлено1868 нарушений ПДД со стороны водителей и уязвимых участников дорожного движения. Задержано 11 пьяных водителей и 31 бесправник. Кроме того, 642 пешехода привлечены к административной ответственности, 118 из которых нарушили правила, будучи в нетрезвом состоянии.

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