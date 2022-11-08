11 пьяных водителей и 31 бесправник задержаны за выходные в Могилевской области
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За прошедшие выходные дни на территории Могилевской области дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими участниками дорожного движения не зарегистрированы.
Как сообщили в УВД, сотрудниками ГАИ области выявлено1868 нарушений ПДД со стороны водителей и уязвимых участников дорожного движения. Задержано 11 пьяных водителей и 31 бесправник. Кроме того, 642 пешехода привлечены к административной ответственности, 118 из которых нарушили правила, будучи в нетрезвом состоянии.
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