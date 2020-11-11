11 ноября – Международный день энергосбережения

11 ноября 2020 года в Республике Беларусь в двенадцатый раз отмечают Международный день энергосбережения, основная цель которого привлечь внимание власти и общественности к проблемам рационального использования ресурсов и развития возобновляемых источников энергии, к возможностям энергетики снизить загрязнение окружающей среды.

С 9 по 20 ноября Департамент по энергоэффективности инициирует проведение в республике информационно-образовательной акции «Беларусь – энергоэффективная страна» и приглашает органы государственного управления, учреждения здравоохранения, культуры, образования, другие организации и бизнес-сообщества, общественные объединения, средства массовой информации, граждан принять активное участие.

Целью проведения акции является повышение осведомленности населения о важности повышения эффективного использования энергоресурсов, возможных способах и методах их экономии, в том числе в повседневной жизни, в быту, что является значимой мерой в улучшении благосостояния каждой семьи и экономического роста страны в целом.

Традиционно к международному Дню энергосбережения Могилевским областным управлением по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов запланирован ряд мероприятий.

Запланированы также теле- и радиоинтервью со специалистами управления с обсуждением актуальных направлений эффективного использования энергоресурсов, промо-мероприятие по распространению FLAERS (листовок), с краткими рекомендациями по энергосбережению в быту, в жилфонде областного центра (через почтовые ящики) и пр.

Основная цель Дня энергосбережения – привлечь внимание власти и общественности к проблемам рационального использования ресурсов и развития возобновляемых источников энергии, к возможностям энергетики снизить загрязнение окружающей среды. Энергосбережение выгодно экономически, а повышение энергоэффективности экономики является одной из приоритетных задач государства. Мероприятия по экономии энергоресурсов в два с половиной-три раза дешевле, чем производство и доставка потребителям такого же количества вновь полученной энергии.

Выполнение поставленных задач достигается по разным направлениям: внедрение в производство современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и материалов в производстве; оптимизация схем теплоснабжения; внедрение автоматических систем управления освещением и энергоэффективных осветительных устройств; увеличение использования местных ТЭР; повышение эффективности работы котельных и технологических печей; увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений и жилищного фонда.

Мировой опыт показывает, что каждые три процента сбереженной энергии могут повысить уровень национального дохода на один процент, давая в результате серьезные макроэкономические выгоды. Проведение в жизнь энергосберегающей политики позволяет сократить потребление энергоресурсов, повысить энергетическую безопасность страны, уменьшить воздействие на окружающую среду, а значит ослабить нагрузку на государственный бюджет и повысить экономическую эффективность и устойчивость государства.

Дополнительная тематическая информация размещается на интернет-ресурсах управления (аккаунтах социальных сетей) и сайте Департамента по энергоэффективности).

­Могилёвское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.