11 марта выездной прием граждан в Бобруйске проведет начальник УВД Могоблисполкома
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В четверг, 11 марта, начальник УВД Могилевского облисполкома генерал-майор милиции Щербаченя Игорь Владимирович с 10 до 12 часов проведет на базе УВД Бобруйского горисполкома выездной прием граждан.
Предварительная запись на прием – по тел. 8 (0222) 295-114.
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