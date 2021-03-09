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11 марта выездной прием граждан в Бобруйске проведет начальник УВД Могоблисполкома

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11 марта выездной прием граждан в Бобруйске проведет начальник УВД Могоблисполкома

В четверг, 11 марта, начальник УВД Могилевского облисполкома генерал-майор милиции Щербаченя Игорь Владимирович с 10 до 12 часов проведет на базе УВД Бобруйского горисполкома выездной прием граждан.

Предварительная запись на прием – по тел. 8 (0222) 295-114.

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