11 марта выездной прием граждан в Бобруйске проведет начальник УВД Могоблисполкома

В четверг, 11 марта, начальник УВД Могилевского облисполкома генерал-майор милиции Щербаченя Игорь Владимирович с 10 до 12 часов проведет на базе УВД Бобруйского горисполкома выездной прием граждан.

Предварительная запись на прием – по тел. 8 (0222) 295-114.