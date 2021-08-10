11-летний бобруйчанин пострадал в ДТП
БЕЛТА 73 0
9 августа, около 11.43 в Бобруйске 32-летний местный житель двигался на автомобиле Renault Scenic по ул.Гоголя. Выезжая с прилегающей территории возле д.166, он не уступил дорогу 11-летнему ребенку, который ехал на велосипеде по линии тротуара.
Это вынудило юного велосипедиста изменить скорость движения, в результате чего мальчик упал, получил травмы и был госпитализирован.
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