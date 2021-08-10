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Происшествия

11-летний бобруйчанин пострадал в ДТП

БЕЛТА 73 0

11-летний бобруйчанин пострадал в ДТП

9 августа, около 11.43 в Бобруйске 32-летний местный житель двигался на автомобиле Renault Scenic по ул.Гоголя. Выезжая с прилегающей территории возле д.166, он не уступил дорогу 11-летнему ребенку, который ехал на велосипеде по линии тротуара.

Это вынудило юного велосипедиста изменить скорость движения, в результате чего мальчик упал, получил травмы и был госпитализирован.

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