11-летний бобруйчанин пострадал в ДТП

9 августа, около 11.43 в Бобруйске 32-летний местный житель двигался на автомобиле Renault Scenic по ул.Гоголя. Выезжая с прилегающей территории возле д.166, он не уступил дорогу 11-летнему ребенку, который ехал на велосипеде по линии тротуара.

Это вынудило юного велосипедиста изменить скорость движения, в результате чего мальчик упал, получил травмы и был госпитализирован.