11-летнему Илье Костюковичу нужна наша помощь. Ребенку необходим вертикализатор

11-летний Илья Костюкович из города Борисова в прямом смысле является заложником собственного тела. Мальчик хочет ходить и двигаться, разговаривать и общаться, но тело ему «не подчиняется». Тому виной диагноз – детский церебральный паралич, а индивидуальная особенность этого заболевания у Ильи – непрекращающиеся гиперкинезы (непроизвольные и неконтролируемые движения тела). При сохранном интеллекте, Илья не может управлять своим телом, сидеть и даже держать голову. 11 лет родители не прекращают борьбу за здоровье сына. Каждый, казалось бы, элементарный навык дается Илье путем большого физического труда. Сейчас мальчик активно занимается с инструктором ЛФК. Для дальнейшей эффективной реабилитации ребенку необходим статический вертикализатор для детей с ДЦП KOTEK II INVENTO. Семья обратилась за помощью в Центр помощи «Вера» с просьбой оказать финансовую помощь в приобретении дорогостоящего средства реабилитации.

Первый год жизни в режиме непрерывного лечения

В семье Костюкович Ильюша стал первенцем. Мальчика родители ждали с нетерпением, он родился в срок, с хорошим весом, но в родах у малыша случилась острая гипоксия.

«В родах у меня обнаружилась серьезная патология – оболочечное прикрепление пуповины. Ни на одном УЗИ это не было выявлено. А в момент рождения услышала, что мой случай один на тысячу родов в нашем городе, с такой патологией ребенок мог погибнуть внутриутробно. Илью сразу подключили к аппарату ИВЛ и отвезли в реанимацию. С первых дней жизни у сына стал проявляться судорожный синдром. В больнице мы провели 1,5 месяца», – вспоминает мама Ольга Костюкович.

Уже на третьем месяце жизни стало очевидно – с ребенком что-то не так. Ильюша не держал голову, не проявлял интерес к игрушкам, мама стала стучаться в кабинеты специалистов. Ребенку была назначена ранняя реабилитация, а также дополнительные обследования. Первый год жизни Ильи прошел в режиме постоянных занятий, курсов массажа и ЛФК, стационарного лечения. Несмотря на все усилия медиков и родителей, в год мальчик получил удостоверение об инвалидности, где значился диагноз ДЦП и 4-ая (самая тяжелая) степень утраты здоровья.

За это время искать «спасения» родители пытались в различных клиниках. Мальчик неоднократно проходил курсы лечения и реабилитации в белорусских специализированных центрах, проходил курс в «Международной реабилитационной клинике Козявкина» в украинском Трускавце, родители пробовали и дорогостоящее лечение стволовыми клетками в Москве. Однако все это не дало больших результатов.

Гиперкинезы и судороги усугубляют состояние мальчика

Индивидуальная особенность диагноза Ильи в том, что его состояние осложнено гиперкинезами – хаотичными, неконтролируемыми движениями тела, управлять которыми ребенок не в состоянии. У мальчика случались судорожные приступы, которые проявлялись характерной пеной изо рта и мимическими искажениями лица. Длительный курс медикаментозного лечения помог Илье купировать судороги и, хотя бы, временно забыть об этой проблеме. В возрасте 2 лет судорожный приступ снова повторился.

«Все навыки, которые мы приобрели, снова утратились. Повторившийся судорожный приступ фактически «обнулил» все достижения, которых Илья добился огромными усилиями и большим трудом. Смотреть на это невероятно больно, но мы все равно не теряем надежды, что сыну станет лучше», – делятся родители.

На сегодняшний день Илюша плохо держит голову, не сидит и к огромному сожалению не разговаривает. Общается с родителями он по средствам звуков, которые может произносить, и взглядов. Ребенок понимает обращенную речь и старается выполнить все, о чем просят его родители. Илья любит быть в компании детей, просто обожает купаться на озере и ходить на прогулки. Особенно трепетные чувства мальчик испытывает к бабушке и младшему брату. Из домашнего досуга для Ильи предпочтительны мультики, он с пониманием и интересом смотрит серии и ждет их продолжения. Илья пытается говорить, но речь пока невнятная и зачастую непонятная даже для родителей.

Для реабилитации ребенку необходим вертикализатор

С недавнего времени Илья начал активно заниматься с высококвалифицированным инструктором лечебной физкультуры. Специалист ЛФК и доктора, наблюдающие мальчика, настоятельно рекомендуют вертикализировать ребенка. Ежедневные занятия в вертикальном положении помогут Илье вырабатывать опору и учиться передвигаться с опорой родителей.

Вместе с тем для любого ребенка с подобным диагнозом очень важно иметь возможность занимать положение стоя. Если ребенок постоянно лежит или сидит, в организме начинаются застойные процессы, замедляется кровообращение, плохо работает желудочно-кишечный тракт. Все это ухудшает общее состояние здоровья ребенка. На данном этапе Илье необходимо это средство реабилитации.

«К сожалению, сыну не подойдет модель вертикализатора, которая предлагается бесплатно по индивидуальной программе реабилитации инвалида. Там недостаточно креплений для ребенка с гиперкинезами. Выбранная модель вертикализатора Kotek II Invento дает возможность занимать вертикальное положение с поддержкой сзади или спереди, а также плавно поднимать ребенка из положения лежа в положение стоя. Система ремней и подушек надежно фиксирует тело, он может стоя учиться и играть. Стоимость такого медицинскогоприспособления составляет 4968 бел.руб., наша семья не может позволить себе покупку этого важного для Ильи средства реабилитации», – обращаются родители мальчика.

В семье воспитывается младший ребенок, из родителей работает только папа. Дохода попросту недостаточно для того, чтобы позволить дорогостоящее средство реабилитации для сына.