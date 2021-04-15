11-летней Алене Заводской очень нужна помощь. Необходима специализированная коляска

11-летняя Алена Заводская живет в деревне Семково Логойского района. Девочка родилась недоношенной, врачи долго выхаживали малышку и работали над тем, чтобы её состояние стабилизировалось. Спустя месяц Алену собрались выписывать. Казалось, все невзгоды уже позади. Но, не тут то было.

У ребенка начались частые судороги, девочку в буквальном смысле скручивало по сотне раз в день. В больнице пришлось задержаться еще на месяц. А через полгода мама получила на руки медицинские документы, где значился диагноз: ДЦП, двойная гемиплегия, системное недоразвитие речи тяжелой степени. Девочка никак себя не обслуживает, не ходит, не сидит. На сегодняшний день родители Алены уже научились жить с этим тяжелым заболеванием, приспособили к особенному ребенку свой дом и быт. Мама – Елена Викторовна – обратилась в Центр помощи «Вера» с просьбой помочь приобрести специализированную коляску для детей с ДЦЦ. Заниматься с педагогом, выходить на улицу, ездить на прогулки – это возможно для Алены только при наличии коляски, которой пока нет.

«Дочка улыбнулась только в полтора года»

Елена Викторовна до сих пор не понимает, почему так вышло. Девочка – это третий ребенок в семье. Двое старших сыновей абсолютно здоровы. Алена родилась на 33-й неделе беременности, весом 2 200 кг. Месяц ребенок находился в больнице, врачи ждали положительной динамики в состоянии новорожденной и прибавки в весе. Постепенно все стало налаживаться, но перед выпиской возникла новая проблема – появился судорожный синдром. Малышку оставили в больнице.

«Аленушку буквально скручивало от судорог, возникали одна за одной с периодичностью в 7-10 минут. Медикаментозное лечение не помогало, судороги не купировались. Как с этим быть, я совершенно не понимала. С дочкой происходило что-то ужасное. Ребенок поест, судорога – и всё выходит наружу. Не прекращалось это даже во время сна, ночью один приступ сменялся другим. Такая ситуация длилась больше года. Потом судороги стали появляться реже и к полутора годам исчезли совсем. Всё это время ребенок плакал и кричал. Первый раз дочка улыбнулась только в возрасте полутора лет», – вспоминает мама Елена Викторовна Заводская.

Учимся – дома, на улицу почти не ходим

Несколько раз мама с Аленой проходили обследования и лечение в столичных республиканских центрах. В результате реабилитационных курсов удавалось улучшать состояние дочери. Ребенок был активным, проявлялись основные рефлекторные реакции. Словом, теплилась надежда.

Например, специалисты Минского городского центра медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями помогли девочке справиться с дисплазией тазобедренных суставов. Но основной диагноз слишком тяжелый и поставить ребенка на ноги не представлялось возможным. Алена останется в коляске. До 7 лет девочка посещала Центр коррекционного развития в райцентре в Логойске, теперь педагог приходит заниматься к ней на дом в д.Семково несколько раз в неделю. Алена почти ни с кем не общается и никого кроме членов семьи не видит.

«На одном из обследований мне предложили сдать дочку в интернат. Состояние её очень тяжелое, исправить что-то почти невозможно. Но такой вариант я даже не рассматривала. Это мой ребенок и ухаживать за ним буду сама. Понимаю, что там моя девочка никому не нужна», – делится мама.

Алене 11, но она так и не освоила устную речь. С родителями она общается на уровне звукоподражания, в словарном запасе только несколько простых слов, выражает свои желания – эмоционально. Девочка очень любит гулять на улице, но, к сожалению, из дома в последнее время практически не выходит. Нет коляски – нет возможности выйти на прогулку. Мама говорит, что Алена очень любознательная и добрая. Много играет с игрушками, любит слушать классическую музыку. Обожает, когда на улице дует ветер или идёт дождь. Прикосновения капель или дуновения свежего воздуха очень её радуют, она обожает природу и свежий воздух. Хочет чаще выезжать в лес, гулять по улицам, наблюдать за окружающей суетой.

Новая коляска: ездить и заниматься одновременно

Пока Алена была поменьше, мама была в силах возить её на улицу, выходить на прогулку, прокатиться до магазина. Теперь дочка выросла из своего транспортного средства. Все это время она ездила в коляске, которую получила бесплатно по индивидуальной программе реабилитации инвалида. Это была последняя из возможных, подходящих по росту и физическим параметрам Алене. Теперь она ей маленькая.

«Раньше мы пользовались коляской, полученной бесплатно по индивидуальной программе реабилитации. Не в каждые двери на ней мы могли въехать. Тем не менее приспособились и несколько лет эта модель была нашим основным видом транспорта. Коляска оборудована ремнями, но они плохо удерживают ребенка. Так как Алена сама не способна находиться в положении сидя, этот нюанс конструкции для нас очень важен. В коляске дочка проводит практически целый день, в ней же занимается с педагогом. Новая модель, которую мы выбрали – Рейсер, имеет стабильную конструкцию, систему ремней безопасности и подушек, столик, на котором Алена сможет заниматься с учителем или играть. Такой вариант коляски сильно облегчит жизнь – она легкая, манёвренная, укомплектована необходимыми приспособлениями, легко едет даже по бездорожью. Мы живем в деревне и этот нюанс тоже имеет важное значение. Очень прошу неравнодушных людей откликнуться и помочь нашей семье приобрести коляску», – обращается мама девочки.

Елена Викторовна постоянно находится с дочерью, возможности работать у неё нет. Соответственно нет и достойного дохода, купить дорогостоящую коляску самостоятельно никак не получается. Семья обратилась в нашу благотворительную организацию с просьбой помочь с покупкой средства реабилитации.

Документы Елены Заводской.

Центр помощи «Вера» просит Вас поддержать Алену! Помочь в приобретении для девочки кресло-коляски Racer для детей с ДЦП с дополнительной комплектацией, общей стоимостью 5925 бел.руб. Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа –Елене Заводской:

Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/ .

Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

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