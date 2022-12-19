11 лет в хоккее, и все еще впереди!

В минувшее воскресенье в рамках регулярного чемпионата МХЛ бобруйский «Динамо-Шинник» в повторном матче проиграл лидеру турнирной таблицы – «Капитану» (Ступино) со счетом 2:5. С таким же счетом не в нашу пользу завершился и субботний поединок этих команд. Заброшенными шайбами в составе нашей команды отметились Иван Аношко и Степан Звягин. На сегодня «Динамо» имеет серию из пяти поражений кряду. Следующий поединок бобруйский коллектив проведет дома 22 декабря против МХК «Спартак». И очень хочется верить, что эта встреча пройдет уже на льду «Бобруйск-Арены». Во всяком случае, как сообщили в пресс-службе нашего клуба, делается все, чтобы вовремя устранить все технические недостатки на Ледовом. А сегодня мы беседуем с защитником «Шинника», выходящим на площадку под номером 5, уроженцем Бобруйска, Максимом Глинским.

– Максим, сейчас тебе 18 лет, а в каком возрасте ты впервые стал на коньки?

– В семь лет. В хоккей гоняли с ребятами во дворе, а потом с другом Денисом Фроловым пошли записываться в секцию на Ледовом. С тех пор и играю. Вначале в составе команды ДЮСШ в чемпионате Беларуси, сейчас в «Динамо-Шиннике» в Молодежной хоккейной лиге.

– Кто был твоим первым тренером?

– Валерий Александрович Конопако и Евгений Александрович Рекша. Спасибо им огромное.

– Максим, на площадке ты в амплуа защитника. Нападающим не мечтал стать?

– Нет, всегда был защитником. Мне нравится. И это не мешает забрасывать шайбы – в нынешнем сезоне на моем счету два взятия ворот и восемь голевых передач.

– В команде еще один коренной бобруйчанин – нападающий Александр Муромцев. Дружите?

– В команде все дружны, все общаются друг с другом. Мы, так сказать, в одной теме, один сплоченный коллектив.

– Серии домашних игр «Динамо-Шинник» проводил в Минске, в родной Бобруйск хочется вернуться?

– Конечно. Очень хочется играть при своих болельщиках и побеждать для них! Поддержка фанатов, всех любителей хоккея очень важна и нужна. Это как еще один игрок в команде, заводит эмоционально. А можно привет передать?

– Конечно.

– Приветствую всех своих родственником из Бобруйска, Кировска и деревни Каменка. Они меня всегда поддерживают, на матчи даже в Минск приезжали.

– Что ж, удачи и побед тебе, «Динамо-Шиннику»!

Александр Анташкевич